На участке КАД между Ропшинским и Таллинским шоссе ограничат движение транспорта

Водителей предупредят о проводимых работах с помощью информации на табло.

На юге КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На внешнем кольце с 16 по 30 апреля будут ликвидировать колейность, в связи с чем движение на участке придется ограничить. Вторая и третья полоса будут временно перекрыты. Скорость движения на первой полосе составит не более 50 км/час.

Плановые работы будут идти в круглосуточном режиме.

Напомним, на кольцевой автодороге стартовали дорожные работы. Так, например, с колейностью также будут бороться между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры.

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