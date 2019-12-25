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На участке КАД между Ропшинским и Таллинским шоссе ограничат движение транспорта
Сегодня, 9:38
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nadezhda_sib

На участке КАД между Ропшинским и Таллинским шоссе ограничат движение транспорта

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Водителей предупредят о проводимых работах с помощью информации на табло.

На юге КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На внешнем кольце с 16 по 30 апреля будут ликвидировать колейность, в связи с чем движение на участке придется ограничить. Вторая и третья полоса будут временно перекрыты. Скорость движения на первой полосе составит не более 50 км/час. 

Плановые работы будут идти в круглосуточном режиме. 

Напомним, на кольцевой автодороге стартовали дорожные работы. Так, например, с колейностью также будут бороться между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: дорожные работы, кад, колейность
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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