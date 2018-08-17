  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за ДТП и дорожных работ на востоке КАД образовались гигантские пробки
Сегодня, 9:51
296
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Из-за ДТП и дорожных работ на востоке КАД образовались гигантские пробки

0 0

В целом пробки по состоянию на 10 утра оцениваются в 4 балла.

Утром 18-го августа на востоке КАД образовались две больших пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Затор растянулся на 6 км от развязки с проспектом Косыгина до Шафировского проспекта и на 8 км от развязки с Мурманским шоссе почти до развязки с Софийским проспектом. Причиной стали аварии, а также дорожные работы.

Из-за загруженного кольца плотное движение также наблюдается на Народной улице в сторону Володарского моста и Октябрьской набережной. 

Напомним, что работы на юге КАД по замене деформационного шва продлятся до середины сентября. 

Фото: Piter.TV, Яндекс.Карты

Теги: дорожные работы, пробка
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии