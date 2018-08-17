Из-за ДТП и дорожных работ на востоке КАД образовались гигантские пробки

В целом пробки по состоянию на 10 утра оцениваются в 4 балла.

Утром 18-го августа на востоке КАД образовались две больших пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Затор растянулся на 6 км от развязки с проспектом Косыгина до Шафировского проспекта и на 8 км от развязки с Мурманским шоссе почти до развязки с Софийским проспектом. Причиной стали аварии, а также дорожные работы.

Из-за загруженного кольца плотное движение также наблюдается на Народной улице в сторону Володарского моста и Октябрьской набережной.

Напомним, что работы на юге КАД по замене деформационного шва продлятся до середины сентября.

Фото: Piter.TV, Яндекс.Карты