Из-за ДТП и дорожных работ на востоке КАД образовались гигантские пробки

Утром 18-го августа на востоке КАД образовались две больших пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
Затор растянулся на 6 км от развязки с проспектом Косыгина до Шафировского проспекта и на 8 км от развязки с Мурманским шоссе почти до развязки с Софийским проспектом. Причиной стали аварии, а также дорожные работы.
Из-за загруженного кольца плотное движение также наблюдается на Народной улице в сторону Володарского моста и Октябрьской набережной.
Напомним, что работы на юге КАД по замене деформационного шва продлятся до середины сентября.
Фото: Piter.TV, Яндекс.Карты
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