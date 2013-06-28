На юге КАД образовался шестикилометровый затор

По состоянию на 09:20, пробки в городе оцениваются в 5 баллов.

Утром 18-го октября на разных участках КАД образовались пробки. Самая серьезная — на юго-востоке перед Большим Обуховским мостом. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Затор растянулся от развязки с Ленинградской улицей в Кудрово до развязки с проспектом Обуховской Обороны. Также напряженная ситуация на КАД у развязки с Таллинским шоссе до железнодорожной станции "Ульянка". Плотное движение наблюдается на протяжении 6 км. Дорожные работы на севере спровоцировали небольшую пробку на кольце после развязки с проспектом Энгельса.

В целом дорожная ситуация оценивается на 5 баллов из 10.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Крестовском острове перекроют движение из-за матча "Зенита" с "Ювентусом".

Фото из архива Piter.TV