В саду Кенсингтонского дворца в Лондоне открыли статую принцессы Дианы

Открытие приурочили к 60-летию со дня рождения Леди Ди.

В церемонии в саду Кенсингтонского дворца участвовали сыновья британской принцессы принцы Уильям и Гарри. По сообщению СМИ, открытие прошло в закрытом тесном кругу: там присутствовали члены семьи, создатели скульптуры и члены попечительского комитета памятника. Принц Чарльз на церемонию не приехал.

Бронзовая скульптура изображает Диану, рядом с которой стоят мальчик и девочка. Вокруг посадили любимые цветы принцессы - розы, тюльпаны, незабудки и лаванду.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе летом 1997 года в Париже.

Ранее стало известно, что среди российских миллионеров вырос спрос на элитное жилье в Лондоне.

Видео: YouTube / The Royal Family Channel