Принц Гарри вернется в Калифорнию после похорон деда 19 апреля

Раскрыты планы британского принца Гарри после похорон деда, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворе.
Гарри провел эту ночь в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка. Вскоре он отправится в Лос-Анджелес, в США он прибудет уже 19 апреля.
В воскресенье принц Гарри совершил прогулку со своим отцом, 72-летним принцем Чарльзом. Перед этим Гарри заметили н во время разговора с братом, принцем Уильямом.
Фото: Instagram / @princeharryofengland
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