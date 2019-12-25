Принц Гарри вернется в Калифорнию после похорон деда 19 апреля

Герцога Эдинбургского Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия 17 апреля. Церемония состоялась в Виндзорском замке.

Раскрыты планы британского принца Гарри после похорон деда, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворе.

Гарри провел эту ночь в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка. Вскоре он отправится в Лос-Анджелес, в США он прибудет уже 19 апреля.

В воскресенье принц Гарри совершил прогулку со своим отцом, 72-летним принцем Чарльзом. Перед этим Гарри заметили н во время разговора с братом, принцем Уильямом.

Фото: Instagram / @princeharryofengland