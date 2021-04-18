В Великобритании состоялись похороны принца Филиппа

Он не дожил до своего столетия два месяца.

Герцога Эдинбургского Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия 17 апреля. Церемония состоялась в Виндзорском замке.

Принц Филипп, супруг британской королевы Елизаветы II, похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. На церемонии присутствовали около 30 человек, включая принцев Уильяма и Гарри.

Перед началом похорон о принце Филиппе прошла минута молчания. По ее окончанию военные произвели по выстрелу с нескольких площадок.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля,. Он не дожил до своего столетнего юбилея два месяца.

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Видео: ВК / СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ