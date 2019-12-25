В Британии почтили память супруга Елизаветы II.

Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе. Ролик размещен в социальных сетях. Его сопровождает комментарий со словами придворного поэта Саймона Армитиджа из "Патриархи – элегии". Пост опубликован в день похорон супруга Елизаветы II.

Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению. Слова придворного поэта (Саймона Армитиджа) "Патриархи – элегия". пресс-служба королевской семьи Великобритании

Продолжительность ролика составляет 2,15 минуты. В нем опубликованы фотографии принца Филиппа, начиная от детского возраста и заканчивая теми, что были сделаны в последние года его жизни. Снимки включают и те, которые были сделаны в кругу семьи, и во время выполнения официальных обязанностей. Также в соцсетях размещен снимок с женой младшего сына принца Эдварда Софи, когда принц Филипп находился в шотландском замке Балморал.

В Британии объявили национальный траур из-за смерти принца Филиппа.

Фото: Twitter / The Royal Family