Составлен список приложений, которые нужно удалить со смартфона

Они либо бесполезные, либо крадут ваши персональные данные.

Владельцы смартфонов часто устанавливают на свои устройства не только бесполезные, но и вредные приложения. Названы пять видов программ, которые стоит удалить с девайса. Об этом сообщила "Российская газета".

Определители GetContact и Truecaller с одной стороны позволяют узнать имя того, кто звонил вам с неизвестного номера, но с другой стороны – выдают ваши данные. К тому же эти приложения собирают информацию из ваших контактов.

Бесполезными являются приложения для экономии заряда аккумулятора. Они просто закрывают самые "тяжелые" программы. Удалить можно и так называемые очистители памяти.

Еще один тип приложений, которые можно удалить – фонарики. Сейчас они встраиваются в любой смартфон изначально.

Ранее в Роскачестве объяснили, как можно следить за человеком через смартфон.

Фото: pixabay