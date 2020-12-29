Пользователям рекомендуют удалить некоторые приложения со смартфона

Они могут иметь доступ к персональным данным.

Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона. Об этом сообщил Forbes.

Эксперты представили два названия каждой программы, первое можно найти в меню смартфона под ярлыков, второе – в свойствах. Указанные программы могут быть носителями нового вредоносного трояна под названием Rogue:

Этот вирус может украсть фотографии, личные данные, сообщения, контакты. Программа маскируется под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google. В Check Point предупредили, что новый троян запрограммирован на получение доступа к микрофону и камере устройства. Вирус даже может получить доступ к данным WhatsApp.

Как пишет издание, если вы нашли какие-то из перечисленных приложений на своем смартфоне, их следует немедленно удалить.

Ранее специалист назвал причины появления помех во время телефонного разговора.

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