Физики рассказали секрет приготовления идеальных блинчиков

Ученые изучили движение теста и просчитали траекторию, при которой максимально однородный блин получается при минимальных усилиях.

Физики из Новой Зеландии и Франции нашли секрет приготовления блинов с идеально плоской поверхностью. Об этом они написали в Physical Review Fluids.

Ученые изучили движение теста и просчитали траекторию, при которой максимально однородный блин получается при минимальных усилиях.

Для начала нужно налить приготовленной тесто в центр сковороды, наклонить ее на 10 градусов (примерно) и ждать, пока тесто достигнет бортика напротив. Затем нужно покрутить сковороду, чтобы тесто распространилось на всю поверхность, выровнять посуду и подождать прожарки.

Исследователи отметили, что данную технологию можно и нужно использовать при производстве тонких оболочек или покраске поверхностей.

В марте эксперты пришли к выводу, что в Петербурге в блинчиках с мясом почти нет начинки.

Видео: YouTube/ Tasty