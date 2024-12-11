Петербурженке, которая дважды уронила свою трехмесячную дочь, предъявили обвинение

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге предъявили обвинение женщине в причинении тяжкого вреда здоровью младенца по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, 5 февраля нетрезвая 21-летняя местная жительница в квартире на улице Брюлловской держала на левой руке на весу трехмесячную дочь, которую опрокинула на кафельный пол. Это произошло в ходе конфликта с 22-летним сожителем.

Девочку госпитализировали в больницу с телесными повреждениями средней степени тяжести, ей уже оказана медицинская помощь.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу