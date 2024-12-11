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Петербурженке, которая дважды уронила свою трехмесячную дочь, предъявили обвинение
Сегодня, 11:42
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Петербурженке, которая дважды уронила свою трехмесячную дочь, предъявили обвинение

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге предъявили обвинение женщине в причинении тяжкого вреда здоровью младенца по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

Напомним, 5 февраля нетрезвая 21-летняя местная жительница в квартире на улице Брюлловской держала на левой руке на весу трехмесячную дочь, которую опрокинула на кафельный пол. Это произошло в ходе конфликта с 22-летним сожителем. 

Девочку госпитализировали в больницу с телесными повреждениями средней степени тяжести, ей уже оказана медицинская помощь. 

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался травмированием 11-летнего петербуржца в лазертаге. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: брюлловская улица, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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