На Брюлловской улице нетрезвая женщина два раза уронила четырехмесячную дочь

В Выборгском районе Петербурга пьяная женщина дважды уронила четырехмесячную дочь, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Ночью 5 февраля в квартире дома по Брюлловской улице 21-летняя горожанка выпивала с 22-летним сожителем. Во время внезапно возникшего конфликта подозреваемая уронила ребенка с высоты своего роста на кафельный пол.
Девочку госпитализировали в больницу святой Марии Магдалины, ей диагностировали ушиб головного мозга средней степени, вдавленный перелом левой теменной кости, линейный перелом правой теменной кости.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Женщину задержали на двое суток.
Ранее мы рассказывали о том, что информация о травмировании младенца в подъезде дома на Лесном проспекте не подтвердилась.
Фото: Piter.TV
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