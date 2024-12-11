На Брюлловской улице нетрезвая женщина два раза уронила четырехмесячную дочь

Это произошло во время конфликта с сожителем.

В Выборгском районе Петербурга пьяная женщина дважды уронила четырехмесячную дочь, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 5 февраля в квартире дома по Брюлловской улице 21-летняя горожанка выпивала с 22-летним сожителем. Во время внезапно возникшего конфликта подозреваемая уронила ребенка с высоты своего роста на кафельный пол.

Девочку госпитализировали в больницу святой Марии Магдалины, ей диагностировали ушиб головного мозга средней степени, вдавленный перелом левой теменной кости, линейный перелом правой теменной кости.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Женщину задержали на двое суток.

Ранее мы рассказывали о том, что информация о травмировании младенца в подъезде дома на Лесном проспекте не подтвердилась.

Фото: Piter.TV