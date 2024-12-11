В Петербурге мать, уронившую трехмесячную дочь на пол, отправили в СИЗО до 4 апреля

Вину она признала.

Выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу петербурженку, которая уронила дважды свою трёхмесячную дочь на пол. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Об этом рассказала объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Следствие полагает, что 5 февраля не позднее 07:38 Д., находясь в помещении квартиры в доме по Брюлловской улице в поселке Парголово, уронила на пол свою трехмесячную дочь. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девочка получила тяжкий вред здоровью.

Петербурженке в тот же день было предъявлено обвинение. Вину она признала. Она будет находиться под стражей до 4 апреля 2025 года.

Фото: unsplash (Luma Pimentel)