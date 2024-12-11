Бастрыкин заинтересовался травмированием 11-летнего петербуржца в лазертаге

Сотрудники организации не оказали помощь пострадавшему.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверки, организованной по факту травмирования несовершеннолетнего в одном из развлекательных центров Северной столицы, – рассказали в Информационном центре СК.

По данным правоохранителей, в прошлом месяце во время командной игры в лазертаг 11-летний петербуржец ударился головой. У него открылось кровотечение из носа, однако работники игровой зоны не оказали ребенку медицинскую помощь и не сообщили о произошедшем его родителям.

Вскоре после этого мать пострадавшего доставила 11-летнего в медучреждение, где у него диагностировали травмы головы и носа. По факту происшествия в региональном отделении СК организовали процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Информационный центр СК России

Ранее мы рассказывали, что информация о травмировании младенца в подъезде дома на Лесном проспекте не подтвердилась.

Фото: СК России