Милош Бикович на сербском поздравил женщин с 8 марта

Артист пожелал "дорогим дамам" радости, счастья и любви.

Актер Милош Бикович, более всего известный зрителям по роли в фильме "Холоп", на сербском языке поздравил женщин с 8 марта. Артист пожелал "дорогим дамам" радости, счастья и любви.

Уважаемые, дорогие дамы! Поздравляю вас с вашим праздником, 8 марта! Я желаю вам радости, счастья и любви. Чтобы вы были окутаны любовью в этот день. Милош Бикович

Актер театра и кино приезжал в Петербург на премьерный показ фильма "Отель Белград". В этой ленте Милош сыграл сербского сердцееда и хозяина пятизвездочного отеля Павла Аркадьевича.

Его герой живет на широкую ногу, не зная бед, пока однажды не переходит дорогу местному коллекционеру-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Павла жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером. В это же время Паша сталкивается на улице древнего города со своего русской любовью Дашей. Между молодыми людьми готовы вновь вспыхнуть чувства, однако развитию их отношений мешают разные обстоятельства…

Ранее Диана Пожарская рассказала о работе с Милошем Биковичем.

Видео: Piter.TV