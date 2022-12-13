В Петербурге после смерти девочки на физкультуре возбудили уголовное дело

Следователем 16 марта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

После смерти 12-летней петербурженки на уроке физкультуры возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 14 марта на уроке физкультуры во время пробежки семикласснице стало плохо. При проведении реанимационных действий бригадой скорой помощи она скончалась на месте происшествия. В медицинской карте девочки имеется диагноз: функциональный сердечный шум; дополнительная хорда левого желудочка. От занятий физкультурой и спортом школьница не была освобождена, что "в данном случае могло спровоцировать обострение имевшегося заболевания – гипертрофической кардиомиопатии".

Следователем 16 марта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Накануне Бастрыкин взял на контроль расследование смерти 12-летней петербурженки на физкультуре.

Фото: pxhere.com