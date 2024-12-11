Португальцу, который переехал в Петербург, предложили поработать водителем автобуса

В этом году 31-летний Жоэл получил разрешение на временное проживание в РФ.

В ГУП "Пассажиравтотранс" предложили португальцу Жоэлу Педро работу водителем. Мужчина недавно переехал в Петербург ради возлюбленной Екатерины, рассказали в предприятии.

Уточняется, что молодые люди 11 лет строили отношения на расстоянии, познакомившись на языковых курсах. В этом году 31-летний Жоэл получил разрешение на временное проживание в РФ. Он хотел бы работать водителем автобуса.

"Пассажиравтотранс" не смог остаться в стороне и готов предложить португальцу место в команде. Позиция водителя автобуса на предприятии – это конкурентоспособная заработная плата от 120 до 180 тыс. рублей, официальное трудоустройство, бесплатное обучение и доступ к собственной медицинской части. Пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"

В будущем Жоэл планирует получить российское гражданство.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)