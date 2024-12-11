  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Португальцу, который переехал в Петербург, предложили поработать водителем автобуса
Сегодня, 8:17
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Португальцу, который переехал в Петербург, предложили поработать водителем автобуса

0 0

В этом году 31-летний Жоэл получил разрешение на временное проживание в РФ.

В ГУП "Пассажиравтотранс" предложили португальцу Жоэлу Педро работу водителем. Мужчина недавно переехал в Петербург ради возлюбленной Екатерины, рассказали в предприятии. 

Уточняется, что молодые люди 11 лет строили отношения на расстоянии, познакомившись на языковых курсах. В этом году 31-летний Жоэл получил разрешение на временное проживание в РФ. Он хотел бы работать водителем автобуса. 

"Пассажиравтотранс" не смог остаться в стороне и готов предложить португальцу место в команде. Позиция водителя автобуса на предприятии – это конкурентоспособная заработная плата от 120 до 180 тыс. рублей, официальное трудоустройство, бесплатное обучение и доступ к собственной медицинской части.

Пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс" 

В будущем Жоэл планирует получить российское гражданство.

Ранее на Piter.TV: 34-летний петербуржец предстанет перед судом за фиктивную регистрацию 11 мигрантов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гражданин португалии, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии