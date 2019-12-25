Неизвестный пытался изнасиловать турчанку в подъезде на Лабораторной улице

Мужчина избил девушку, но не завершил начатое до конца.

Неизвестный попытался изнасиловать уроженку Турции на Лабораторной улице. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Девушка рассказала, что 18 июня в период с 13:00 по 13:20 в подъезде дома № 9 по Лабораторной улице на нее напал неизвестный. Он ударил ее ногой в грудь, дважды ударил ладонью по щеке, порвал штаны в области паха. Девушка смогла вырваться.

Нападавший был одет в черную кепку, спортивную кофту с фрагментами красного цвета, ремень с большой застежкой, по всей кисти левой руки ожег, рост мужчины около 180 см., нормального телосложения, европейской внешности, на вид 40-50 лет.

В начале июня петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко.

Фото: Piter.tv