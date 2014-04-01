Правительство России упростило получение льготных кредитов самозанятыми

Деньги можно будет потратить на инвестиционные цели и рефинансирование.

Правительство РФ собирается упростить получение льготных кредитов для самозанятых. Процедуру можно будет осуществить через портал Госуслуг. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что средства можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

В конце прошлого года была снижена ставка по льготным кредитам для самозанятых, а также для малого и среднего бизнеса. Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым, чтобы до конца года у них появилась возможность подать заявку на получение льготного кредита через портал государственных услуг. премьер-министр России Михаил Мишустин

Также Мишустин отметил, что на портале государственных услуг будет расширен перечень услуг. Можно будет, например, получить выписку о наличии вклада в банке.

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