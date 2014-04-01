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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

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За прошедшие сутки умерли 293 человека - минимальный показатель с ноября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом было сказано на совещании с вице-премьерами.

Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется.

премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Ранее Владимир Путин заявил, что ограничения в России можно будет снимать после достижения популяционного иммунитета гражданами страны. По его словам, к концу сентября 2021 года вакцинацию пройдет 70% взрослого населения.

За прошедшие сутки в России выявлено 8 711 новых случаев инфицирования COVID-19, умерло 293 человека. Полностью выздоровели 7 280 россиян.

Ранее Гинцбург предупредил об опасности заражения COVID-19 среди животных.

Видео: Правительство России

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, коронавирус, пандемия коронавируса, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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