Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

За прошедшие сутки умерли 293 человека - минимальный показатель с ноября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом было сказано на совещании с вице-премьерами.

Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется. премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Ранее Владимир Путин заявил, что ограничения в России можно будет снимать после достижения популяционного иммунитета гражданами страны. По его словам, к концу сентября 2021 года вакцинацию пройдет 70% взрослого населения.

За прошедшие сутки в России выявлено 8 711 новых случаев инфицирования COVID-19, умерло 293 человека. Полностью выздоровели 7 280 россиян.

Ранее Гинцбург предупредил об опасности заражения COVID-19 среди животных.

Видео: Правительство России