Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом было сказано на совещании с вице-премьерами.
Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется.
премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Ранее Владимир Путин заявил, что ограничения в России можно будет снимать после достижения популяционного иммунитета гражданами страны. По его словам, к концу сентября 2021 года вакцинацию пройдет 70% взрослого населения.
За прошедшие сутки в России выявлено 8 711 новых случаев инфицирования COVID-19, умерло 293 человека. Полностью выздоровели 7 280 россиян.
Ранее Гинцбург предупредил об опасности заражения COVID-19 среди животных.
Видео: Правительство России
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