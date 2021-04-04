Полиция Дагестана остановила конный поход под чеченскими флагами

Предположительно, конники направлялись к могиле известного полководца.

Полиция Дагестана остановила на границе конный поход из Чечни. Колонна шла вглубь республики. Деталями инцидента поделился Telegram-канал "Кавказский узел".

По предварительным данным, всадников с флагами Чечни заметили в одном из районов республики. На место происшествия прибыл начальник местного уголовного розыска.

По информации "Конного узла" поход был организован на место захоронения полководца и героя Кавказской войны Байсангура Беноевского.

Представитель дагестанской полиции заявил, что правоохранители были обязаны развернуть колонну, так как акция не была согласована с властями.

Эта акция непременно должна была быть согласована в соответствии с законом. из комментария представителя полиции Дагестана

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Видео: ВК/Readovka