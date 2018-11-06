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Медики: облепиха полезна для желудка, волос и кожи

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Так из облепихи готовят консервацию на зиму, используют для первых и вторых блюд.

Медики рассказали о полезных свойствах облепихи. Об этом сообщило издание Oane.ws.

Так из облепихи готовят консервацию на зиму, используют для первых и вторых блюд. Например, эта ягода может помочь избавиться шлаков и токсинов и от таких неприятных проблем желудочно-кишечного тракта, как запор, газообразование и вздутие живота.

Облепиха может помочь и волосам, из ягоды делают маски или просто едят. Тем, кто испытывает стресс на работе или просто очень эмоционален, тоже стоит есть эту ягоду, так как она – отличный антидепрессант.

Облепиховое масло положительно влияет на состояние кожи, помогая устранять воспаления и выравнивая цвет.

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Видно: YouTube/ Leons Choice
YouTube/ Mongolian News Montsame

Теги: медики, облепиха, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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