Медики: облепиха полезна для желудка, волос и кожи

Так из облепихи готовят консервацию на зиму, используют для первых и вторых блюд.

Медики рассказали о полезных свойствах облепихи. Об этом сообщило издание Oane.ws.

Так из облепихи готовят консервацию на зиму, используют для первых и вторых блюд. Например, эта ягода может помочь избавиться шлаков и токсинов и от таких неприятных проблем желудочно-кишечного тракта, как запор, газообразование и вздутие живота.

Облепиха может помочь и волосам, из ягоды делают маски или просто едят. Тем, кто испытывает стресс на работе или просто очень эмоционален, тоже стоит есть эту ягоду, так как она – отличный антидепрессант.

Облепиховое масло положительно влияет на состояние кожи, помогая устранять воспаления и выравнивая цвет.

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Видно: YouTube/ Leons Choice

YouTube/ Mongolian News Montsame