Петербуржца на Софийской покусали бродячие собаки

У молодого человека диагностировали укушенные раны правого предплечья, обоих бедер, левой ягодичной области.

В Петербурге 23-летний молодой человек пострадал от стаи бродячих собак. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам пострадавшего, около десяти часов вечера 5 июля у дома 91 по Софийской улице его покусали бродячие собаки. У молодого человека диагностировали укушенные раны правого предплечья, обоих бедер, левой ягодичной области.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Состояние 13-летней девочки, которую покусали бульдоги в Касимово, резко ухудшилось.

Фото: pxhere