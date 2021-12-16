Стали известны новые детали в похищении ребенка на улице Шелгунова

Жители дома, в котором живет обвиняемый, рассказали о неприятном соседстве.

Шестилетний мальчик, которого похитили с детской площадки на улице Шелгунова, был не один, а с сестрой. Злоумышленник увел ребенка тогда, когда его родственница отвлеклась. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Как выяснилось, мужчина заманил мальчика к себе домой, обещав угостить мороженым. На заседании в Невском районном суде Евгений Абашев, обвиняемый, говорил о том, что ребенок пошел к непу добровольно.

Соседи поделились мнением об обвиняемом, все отзываются о нем плохо. По словам местных жителей, гражданин вёл асоциальный образ жизни, иногда шумел, мог оскорбить соседей или даже угрожать им. Галина Изотова рассказала, что мужчина не давал ей прохода в парадной при каждом удобном случае. Лидия Куценко поделилась воспоминаниями о том, что Евгений Абашев с начала лета гулял по площадке и высматривал детей.

Три года назад Абашев проходил лечение в психиатрической больнице, откуда вышел через полгода. За похищение ребенка его арестовали до октября 2022 года.

Фото: Piter.tv