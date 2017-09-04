Мужчину, который похитил ребенка с детской площадки, арестовали

Обманным путем злоумышленник завел мальчика к себе домой.

Невский районный суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в похищении ребенка с детской площадки на улице Шелгунова. Он отрицает свою вину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, днем 6 августа Евгений Абашев обманным путем заманил ребенка к себе домой. Мальчик гулял на детской площадке у дома №41. Несовершеннолетний находился в квартире, пока на место не приехали полицейские.

По словам Абашева, ребенок сам пришел к нему домой. Суд решил заключить обвиняемого под стражу до 5-го октября 2022 года.

Фото: Piter.tv