26 декабря в Петербурге будет моросить дождь

Температура воздуха днем +3... +5 градусов.

В предстоящий четверг, 26 декабря, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой дождь на местах и морось. Прогнозом поделились синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью покажут от +1 до +3 градусов, а днем температура воздуха составит +3... +5 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный. Атмосферное давление будет слабо понижаться в течение суток.

Напомним, что в большинстве районов Ленинградской области завтра также ожидается небольшой дождь, а температура может подняться до +6 градусов.

Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказывал, что 29 и 30 декабря воздух Санкт-Петербурга прогреется до +6.

Фото: Piter.TV