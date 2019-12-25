В Петербурге 29 и 30 декабря воздух прогреется до +6 градусов

А в ночь на 28 декабря будет небольшое понижение температуры до -1…-2 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в город пришло очередное потепление. Перепады температуры продолжатся и 26 декабря: воздух прогреется до +5 градусов, а также пройдут дожди.

В ночь на 28 декабря будет небольшое понижение температуры до -1…-2 градусов, а уже днем начнет поступать новая порция теплого воздуха с Атлантики. Из-за этого 29 и 30 декабря станут наиболее теплыми днями с неприятными дождями, усилением юго-западного ветра до 8-13 м/с и повышением температуры воздуха к +6 градусам.

Но, в череде перепадов температуры воздуха, и в целом очень теплой погоды последней недели года появляется надежда на все-таки именно зимние каникулы по всему нашему региону. Перестройка в атмосфере намечается уже с 31 декабря, так что не все еще пропало, даже в Петербурге. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV