В пятницу в Петербурге будет прохладно и без осадков

Однако ночью могут пройти дожди, усилится ветер.

В последний рабочий день на этой неделе в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем будет без существенных осадков. А вот ночью возможны дожди с грозами. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В начале ночи в прибрежных районах города порывы ветра усилятся до сильного. Температура воздуха составит +13…+15 градусов. Днем потеплеет до +19…+21 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее рыбаки заметили смерч над Ладожским озером.

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