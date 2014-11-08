11 декабря Петербург ждут сильные порывы ветра

Температура воздуха в течение суток – +1... +3 градуса.

В предстоящую среду, 11 декабря, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Ночью облака принесут с собой небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем существенных выпадений осадков не предвидится. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер обещают западный, северо-западный умеренный, утром и днем переходящий местами в порывы до сильного (15-17 м/с). В связи с этим ранее в Петербурге ввели "желтый" уровень погодной опасности.

Температура в течение суток составит от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление ночью пойдет на снижение и во второй половине дня существенных изменений претерпевать не будет.

Ранее стало известно, что метеорологи "Яндекс Погоды" опубликовали прогноз погоды на предстоящую зиму в России. Они предсказывают температуру выше климатической нормы во всех регионах и крупных городах.

Фото: Piter.TV