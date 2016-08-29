Погода в Петербурге 7 ноября обещает быть умеренной

Существенных осадков в городе не предвидится.

В Санкт-Петербурге 7 ноября ожидается умеренная облачная погода. В ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предполагают, что существенных осадков в четверг не будет. При этом температура воздуха и днем и ночью будет колебаться в районе +5 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет плавно повышаться.

Напомним, что в Ленобласти завтра синоптики прогнозируют небольшой дождь, а в отдельных районах – туман. Температура воздуха в регионе также будет умеренной.

Ранее стал известен прогноз главного синоптика Петербурга. Александр Колесов рассказал, что город в ближайшее время ожидает теплая и спокойная погода.

Фото: Piter.TV