В Ленобласти утром 7 ноября местами ожидается туман

Днем местами пройдет небольшой дождь.

В Ленинградской области в четверг, 7 ноября, ожидается облачная погода. Об этом жителей и гостей 47 региона предупредили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на северо-востоке до -1 градус, днем +2...+7 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Вскоре в Петербурге установится теплая и спокойная погода.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС