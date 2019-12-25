Оттепель может сохраниться в Петербурге 31 декабря

По словам синоптика Александра Колесова, возможны всякие варианты погоды.

Оттепель может сохраниться в Петербурге в Новый год, однако пока прогноз делать рано. Какая погода ждет жителей в праздник, горожане узнают на следующей неделе. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

После небольшого похолодания на следующей неделе может произойти перестройка в атмосферных процессах, и снова начнется оттепель. В связи с этим возможны всякие варианты погоды в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, да и на каникулах тоже. Александр Колесов, синоптик

Кроме того, специалист рассказал, какой будет погода в городе на Неве в ближайшие дни. До субботы в Северной столице обещают 0 градусов. В воскресенье петербуржцы почувствуют небольшое похолодание.

Погоду в городе будут определять циклоны, благодаря которым дождей на этой неделе уже не будет. В Северной столице обещают снегопады.

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