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В субботу в Петербурге столбики термометров покажут +10 градусов
Сегодня, 9:03
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В субботу в Петербурге столбики термометров покажут +10 градусов

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Подует юго-восточный ветер со скоростью до 9 м/с. 

Сегодня, 15 апреля, в Петербурге обещают теплую облачную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам синоптика, метеоусловия будут близки к климатической норме. На погоду будет влиять западная периферия холодного антициклона. День пройдет без осадков.

В Северной столице столбики термометров покажут +10 градусов, в Ленобласти обещают +12 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 9 м/с. 

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье погода не изменится. Будет тепло и облачно.

Ранее на Piter.tv: навигация по петербургским рекам и каналам начнётся 17 апреля.

Фото: Pxhere

Теги: леус, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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