В субботу в Петербурге столбики термометров покажут +10 градусов

Сегодня, 15 апреля, в Петербурге обещают теплую облачную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
По словам синоптика, метеоусловия будут близки к климатической норме. На погоду будет влиять западная периферия холодного антициклона. День пройдет без осадков.
В Северной столице столбики термометров покажут +10 градусов, в Ленобласти обещают +12 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 9 м/с.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
В воскресенье погода не изменится. Будет тепло и облачно.
Ранее на Piter.tv: навигация по петербургским рекам и каналам начнётся 17 апреля.
Фото: Pxhere
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