В субботу в Петербурге столбики термометров покажут +10 градусов

Подует юго-восточный ветер со скоростью до 9 м/с.

Сегодня, 15 апреля, в Петербурге обещают теплую облачную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам синоптика, метеоусловия будут близки к климатической норме. На погоду будет влиять западная периферия холодного антициклона. День пройдет без осадков.

В Северной столице столбики термометров покажут +10 градусов, в Ленобласти обещают +12 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 9 м/с.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье погода не изменится. Будет тепло и облачно.

Ранее на Piter.tv: навигация по петербургским рекам и каналам начнётся 17 апреля.

Фото: Pxhere