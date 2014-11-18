Дожди слегка собьют жару в Петербурге 31 июля

Но там, где не будет дождя, воздух прогреется до +30 градусов.

В четверг в формирование условий погоды в Северной столице вмешается атмосферный фронт. Надвигаясь с запада, он станет причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами, что немного ограничит дневной прогрев. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 31 июля в Петербурге +28…+30 градусов, в Ленинградской области +26…+31 градус. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу во второй половине дня пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, ночью +18…+20 градусов, днём +27…+29 градусов.

Мариинская больница фиксирует рост числа пациентов с обмороками и проблемами с давлением. Только за июль в стационар поступило около 50 человек, пострадавших от последствий жаркой погоды.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv