В Ленобласти в последний июльский день ожидается до +32 градусов

Днем в отдельных районах возможны ливни и грозы.

В Ленинградской области в последний день июля ожидается жаркая погода и переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 31 июля местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны ливни и грозы. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, местами до +22 градусов днем +27...+32 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Ранее гастроэнтеролог дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

Фото: Piter.tv