Гастроэнтеролог в Петербурге дала рекомендации по питанию в жаркую погоду

Когда температура воздуха высокая, хочется утолить жажду.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" гастроэнтеролог Ольга Кузьмина поделилась рекомендациями по питанию в жаркую погоду.

Когда температура воздуха высокая, хочется утолить жажду. Для этого лучше использовать простую воду. Например, горячий чай подходит далеко не каждому, поскольку происходит интенсивное расширение сосудов, создается повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Полезны и кисломолочные продукты, в частности, айран.

Холодные напитки в жаркую погоду могут вызвать заболевание носоглотки, глотки, поэтому напитки должны быть комнатной температуры. Ольга Кузьмина, гастроэнтеролог

Основной прием пищи должен приходиться на дневные часы. Ферменты, которые необходимы для переваривания жирной пищи, в жару вырабатываются хуже.

Акцент делается на растительную составляющую: нежирное мясо, рыбу, морепродукты. Арбуз, дыня вместо сложных тяжелых десертов. Ольга Кузьмина, гастроэнтеролог

Ранее мы рассказывали о том, что из-за жары 25 и 26 июля в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности.

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