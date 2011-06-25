В Петербурге 28 июля температура на 5-6 градусов выше многолетних значений

Местами прошумят кратковременные грозовые дожди.

В Северной столице в понедельник сохранится по-летнему жаркая погода, с температурой на 5-6 градусов выше средних многолетних показателей. При этом атмосферный фронт, расположившийся вдоль западных границ страны, вновь активизирует процессы конвекции и во второй половине дня местами прошумят кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 28 июля в Петербурге +28…+30 градусов, в Ленинградской области +26…+31 градус. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник ожидается без осадков, ночью +19…+21 градус, днём +29…+31 градус.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в городе задержится аномальная жара.

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Фото: Piter.tv