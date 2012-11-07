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Из-за северо-восточного ветра 22 мая петербуржцам будет прохладно
Сегодня, 9:01
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Из-за северо-восточного ветра 22 мая петербуржцам будет прохладно

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Дождевые тучи обойдут город стороной.

В воскресенье, 22 мая, на погоду в Северной столице будет влиять гребень антициклона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Дождевые тучи обойдут город стороной. День будет солнечным, но прохладным. Холодный северо-восточный ветер не даст горожанам насладиться теплом. Воздух прогреется до +15 градусов.  Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В понедельник, 23 мая, в Петербурге немного потеплеет. Осадков тоже не будет. 

Ранее на Piter.tv: солнечная и прохладная погода ожидается в Ленобласти 22 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, климат, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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