Солнечная и прохладная погода ожидается в Ленобласти 22 мая

Ночью подморозит до -4 градусов.

В воскресенье, 22 мая, в Ленобласти сохранится солнечная погода, однако потепления пока ждать не стоит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Периодически небо будет затягивать облаками. Подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с ночью, а днем он усилится до 10 м/с.

В темное время суток температура воздуха составит +1...-4 градуса. А днем воздух прогреется до +15 градусов.

Ранее на Piter.tv: на следующей неделе в Петербурге ожидается потепление до +16…+20 градусов.

Фото: Piter.tv