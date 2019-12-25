На следующей неделе в Петербурге ожидается потепление до +16…+20 градусов

При этом в ночные часы еще довольно холодно, и заморозки ожидаются все предстоящие трое суток.

"Жары" в ближайшие дни в Петербурге не будет, так как в городе господствует свежий ветер восточных и северных направлений, но днем температура воздуха будет повышаться до +14…+16 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Медленно весна в этом году приходит к нам. Даже в очень холодную весну 2017 года к этим дням в городе уже потеплело, и максимумы днем были до 20 градусов. Александр Колесов, синоптик

При этом на следующей неделе в Петербурге станет теплее, до +16…+20 градусов. В выходные дни сохранится сухая погода, вероятность осадков появится только к середине следующей неделе. В ночные часы еще довольно холодно, и заморозки ожидаются все предстоящие трое суток.

Фото: Piter.tv