В Ленобласти в понедельник обещают вьюгу и до -16 градусов

Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В понедельник, 29 ноября, в Ленобласти обещают снежную и морозную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем он разгонится до 12 м/с, а в некоторых районах порывы будут достигать 15 м/с. Синоптики обещают сильный снегопад. Температура воздуха в темное время суток составит -6...-16 градусов. В светлое время суток столбики термометров покажут -4...-9 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ночь на 28 ноября на уборку улиц от снега вышли 800 снегоуборочных машин.

Фото: Pexels, пресс-служба МЧС по Ленобласти