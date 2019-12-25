В Ленобласти 22 июля ожидаются дожди и до +28 градусов

В начале ночи и днем местами в регионе пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области во вторник, 22 июля, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В начале ночи и днем местами в регионе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

На предстоящей неделе с 21 по 27 июля петербуржцев ждет переменчивая погода с постепенным переходом к жаре.

Фото: unsplash (Basil Smith)