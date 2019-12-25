В воскресенье жара постепенно начнет покидать Ленобласть

Столбики термометров покажут +21...+26 градусов.

В Ленобласти в воскресенье, 21 августа, ожидается теплая погода. Жара постепенно будет уходить. Уже завтра местные жители смогут отдохнуть от зноя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В некоторых районах выпадут небольшие осадки. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

В темное время суток столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов. Днем потеплеет до +21...+26 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем понижаться.

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Фото: Piter.tv