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В Ботаническом саду Петра Великого цветет редкий вид орхидеи
Сегодня, 9:17
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В Ботаническом саду Петра Великого цветет редкий вид орхидеи

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Цветок имеет уникальный аромат.

В Ботаническом саду расцвела орхидея Стангопея глазастая. Растение является редким видом. Об этом сообщили в telegram-канале "Ботанический сад Петра Великого". 

Орхидея Стангопея глазастая (Stanhopea oculata). Обратите внимание, что соцветия растут вниз и прорастают прямо через субстрат.

Сотрудники Ботанического сада

Как рассказали в дендрарии, цветок распускается только на четыре дня. Его уникальность заключается в аромате, который очень нравится большинству посетителей. 

Ранее на Piter.tv: в субботу в Петербурге воздух прогреется до +29 градусов.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого

 

Теги: ботанический сад, наука, орхидея, орхидея глазастая, природа, просвещение, флора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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