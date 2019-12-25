В Ботаническом саду Петра Великого цветет редкий вид орхидеи

Цветок имеет уникальный аромат.

В Ботаническом саду расцвела орхидея Стангопея глазастая. Растение является редким видом. Об этом сообщили в telegram-канале "Ботанический сад Петра Великого".

Орхидея Стангопея глазастая (Stanhopea oculata). Обратите внимание, что соцветия растут вниз и прорастают прямо через субстрат. Сотрудники Ботанического сада

Как рассказали в дендрарии, цветок распускается только на четыре дня. Его уникальность заключается в аромате, который очень нравится большинству посетителей.

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Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого