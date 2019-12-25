В Ботаническом саду Петра Великого цветет редкий вид орхидеи

В Ботаническом саду расцвела орхидея Стангопея глазастая. Растение является редким видом. Об этом сообщили в telegram-канале "Ботанический сад Петра Великого".
Орхидея Стангопея глазастая (Stanhopea oculata). Обратите внимание, что соцветия растут вниз и прорастают прямо через субстрат.
Сотрудники Ботанического сада
Как рассказали в дендрарии, цветок распускается только на четыре дня. Его уникальность заключается в аромате, который очень нравится большинству посетителей.
Ранее на Piter.tv: в субботу в Петербурге воздух прогреется до +29 градусов.
Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все