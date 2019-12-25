Смольный поможет семье погибшего подполковника Росгвардии

Напомним, при задержании предполагаемый мошенник сбил Захарова на машине, после чего уехал.

Губернатор Петербурга Александр Беглов высказал слова соболезнования родным и близким погибшего 9 ноября при задержании преступников сотрудника Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова. В Смольном сообщили, что окажут семье погибшего помощь.

У погибшего Евгения Захарова остались жена и трое детей. В Смольном пообещали оказать семье материальную помощь и оказать содействие в обеспечении решения вопросов по улучшению жилищных условий.

Напомним, при задержании предполагаемый мошенник сбил Захарова на машине, после чего уехал. По факту гибела сотрудника правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО