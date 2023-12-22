После поджога покрышек в Клочковом переулке возбуждено уголовное дело

Одной из версий следствия является причастность коллекторов к событиям.

Расследование уголовного дела о покушении на убийство общеопасным способом было инициировано Следственным комитетом РФ после произошедшего поджога покрышек на пороге квартиры в Невском районе.

Напомним, что инцидент случился накануне около 4:00 в одном из домов по Клочковому переулку на 12-м этаже. После возгорания мужчина 30 лет, работающий оператором нейронных сетей, обратился за помощью к экстренным службам. В результате пожара пострадала металлическая дверь.



Жители квартиры, включая 67-летнюю мать, не пострадали. В ходе опроса они заявили, что никто им не угрожал в последнее время. Предварительная информация указывает на то, что около полугода назад умер отец семьи, оставив задолженности. Одной из версий следствия является причастность коллекторов к событиям.

Ранее мы сообщили о том, что школьник и 20-летний петербуржец заключены под стражу за поджог релейного шкафа на Удельной.

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