Новый поджог покрышек случился в Петербурге

В тушении пожара участвовали 15 человек и 3 единицы техники от МЧС.

В Клочковом переулке произошел пожар — загорелась дверь квартиры, информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В тушении пожара участвовали 15 человек и 3 единицы техники от МЧС. В 3:50 жители дома почувствовали запах гари: он напугал 67-летнюю пенсионерку и ее дочь. Она обвинила в поджоге коллекторов и рассказала, что до этого дверь их квартиры исписали требованиями вернуть долги. Их набрал муж пострадавшей, который недавно покончил с собой, женщина предполагает, что теперь деньги будут требовать с нее.

Напомним, что это не первый подобный случай. Серия поджогов началась с конца декабря 2023 года. Пожары тогда произошли на Будапештской и Репищевой улицах. Позже шины горели на Ленской и в Новом Девяткино. На набережной Фонтанки при схожих обстоятельствах пострадала квартира журналиста Трофима Татаренкова.

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Фото: Piter.TV