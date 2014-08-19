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В Новосибирске двух мальчиков унесло течением на льдине

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Подростки катались с горки, а затем близко подошли к воде.

Под Новосибирском двое подростков оказались на льдине посередине реки Оби. Детей заметила женщина, которая живет на побережье, а затем позвонила в МЧС, сообщает сайт NGS.RU.

В ведомстве сообщили, что до приезда МЧС на месте побывали спасатели МАСС, которые и эвакуировали подростков с льдины на моторной лодке.  

Благополучно завершилась спасательная операция на реке Обь, спасателями МАСС были найдены и сняты со льдины двое подростков 16 и 15 лет. На разведку и поиск людей вышел аэробот службы МАСС. 

из сообщения спасателей

Мальчики рассказали спасателям, что во время катания с горки они подошли близко к берегу реки и не сразу заметили, что льдина оторвалась.

Подростки были переданы сотрудникам полиции.

Ранее мы сообщали, что в России планируют начать прививать от коронавируса подростков.

Видео: ВК / Спасатели МАСС, ЧП Новосибирск

Теги: новосибирск, откололась льдина, унесло на льдине
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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