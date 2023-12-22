Крест Анубиса и ритуалы: стали известны подробности о мумии мужчины из Ленобласти

Жена умершего мужчины создавала условия для того, чтобы тело мужчины не разлагалось. При этом после смерти мужа женщина отказывалась хоронить тело мужа, объясняя это тем, что он "может обидеться".

Стали известны шокирующие подробности о семье мужчины, мумифицированное тело которого накануне обнаружили в частном доме в деревне Старосиверская Гатчинского района Ленобласти. Как стало известно 78.ru от одного из членов семьи, у главы дома были серьёзные проблемы со здоровьем.

Например, мужчина не носил последнее время обувь, зимой ходил в тапочках и заработал обморожение. Обращаться к медикам отказался, когда начали отниматься ноги, бросил работу (работал гендиректором фирмы). Он стал сидеть дома, периодически то не чувствовал ног, то мог ходить, лишь опираясь о стену. После этого супруги решили заняться религией.

Жена покойного является поклонницей тибетских монахов. Она создавала условия для того, чтобы тело мужчины не разлагалось. При этом после смерти мужа женщина отказывалась хоронить тело мужа, объясняя это тем, что он "может обидеться".

Женщина пыталась вовлечь в оккультизм и детей. В родительской комнате висели различные египетские знаки и картины. В ногах у мумифицированного тела мужчины следователи нашли "крест Анубиса", являющийся ключом от царства мёртвых. Это знак вечной жизни, который символизирует бессмертие. Он представляет собой крест с петлёй вместо верхней планки.

По информации 78.ru, 50-летняя многодетная мать с четырьмя детьми более трёх лет жила в доме с умершим мужем. Более того – она спала с ним в одной кровати. Детям женщина запрещала что-либо кому-то рассказывать, пугала их психушкой и детским домом.

Сама женщина подрабатывала частным ветеринаром и принимала животных у себя дома. Жительница Гатчинского района давно находится под наблюдением у психиатра. У неё генетическая предрасположенность к шизофрении. Её уже отправили в психиатрическую лечебницу. Дальнейшая судьба детей пока не ясна, сейчас их обследуют врачи и психологи.

Фото: unsplash