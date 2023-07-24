В Кронштадте форт "Петр I" намерены подключить к водопроводу за 1,3 млрд рублей

Работы планируется провести в два этапа, их должны завершить к 30 июня 2026 года.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявили конкурс на реконструкцию и строительство водопроводных и канализационных сетей для форта "Петр I" в Кронштадте. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 26 июня.

Начальная цена для участия в конкурсе составляет почти 1,3 млрд рублей. Заявки принимают до 15 июля.

Работы планируется провести в два этапа, их должны завершить к 30 июня 2026 года. На первый этап – 2025 год – зарезервировали 1,1 млрд рублей, на второй в 2026 году – 188 млн рублей.

Подрядчик должен провести водолазные работы, уложить трубопровод и благоустроить территорию форта.

Ранее на Piter.TV: в 2025 году на "Острове фортов" откроется российский "Форт Боярд".

Фото: сайт "Острова фортов"